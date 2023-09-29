С 1 октября на россии начинается осенний призыв в армию
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. На территории российской федерации с 1 октября стартует осенний призыв. Только в отдельных районах крайнего севера будут призывать с 1 ноября. Об этом заявил во время брифинга заместитель начальника главного организационно-мобилизационного управления генштаба российской армии владимир цимлянский, сообщает УНН.
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"Осенний призыв будет проходить с 1 октября во всех субъектах российской федерации. Исключения составляют отдельные районы крайнего севера и отдельные местности, которые приравниваются к районам крайнего севера, где граждане, проживающие на тех территориях, призываются на службу с 1 ноября по 31 декабря. Это связано с климатическими особенностями указанных территорий», - заявил он.
Уже с 16 октября планируют начинать отправлять призывников со сборных пунктов для прохождения службы в пункты постоянной дислокации на территории рф. Призывникам нужно будет отслужить в российской армии год.
По словам цымлянского, бойцов якобы не будут отправлять в Украину на войну.
"В пункты дислокации подразделений ВС РФ в "ЛНР", "ДНР", Херсонской и Запорожской областях или для участия там в выполнении задач специальной военной операции военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, направляться не будут", - сказал он.
Напомним
российский президент владимир путин подписал закон о расширении призывного возраста на три года. С 1 января 2024 года будут призывать в армию мужчин с 18 до 30 лет. Сейчас же призывают до 27 лет.