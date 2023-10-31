В рф пилотам пришлось раньше посадить самолет из-за драки на борту

Детали

Самолет вылетел из иркутска в москву, но в небе маршрут полета резко изменился. Двое пассажиров устроили спарринг в салоне. Другие пассажиры якобы пытались их разнять, но безуспешно. Командир самолета предупредил мужчин, что если они не прекратят, он совершит посадку, и сначала драки они даже успокоились, но через какое-то время снова начали драку.

В конце концов было принято решение внепланово садиться на запасном аэропорту в Сыктывкаре. При этом один из дебоширов получил серьезные травмы — командир также попросил пригнать к самолету после посадки полицию и скорую.

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