В рф пилотам пришлось раньше посадить самолет из-за драки на борту
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Самолет иркутск - москва пришлось сажать в Сыктывкаре из-за драки на борту. Об этом сообщили росСМИ, пишет УНН.
Детали
Самолет вылетел из иркутска в москву, но в небе маршрут полета резко изменился. Двое пассажиров устроили спарринг в салоне. Другие пассажиры якобы пытались их разнять, но безуспешно. Командир самолета предупредил мужчин, что если они не прекратят, он совершит посадку, и сначала драки они даже успокоились, но через какое-то время снова начали драку.
В конце концов было принято решение внепланово садиться на запасном аэропорту в Сыктывкаре. При этом один из дебоширов получил серьезные травмы — командир также попросил пригнать к самолету после посадки полицию и скорую.
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