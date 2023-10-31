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У рф пілотам довелось раніше посадити літак через бійку на борту

Київ • УНН

 • 48960 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Літак іркутськ - москва довелося садити в сиктивкарі через бійку на борту. Про це повідомили росЗМІ, пише УНН.

У рф пілотам довелось раніше посадити літак через бійку на борту

Деталі

Літак вилетів з іркутська до москви, але в небі маршрут польоту різко змінився. Двоє пасажирів влаштували спаринг у салоні. Інші пасажири нібито намагалися їх розняти, але безуспішно. Командир літака попередив чоловіків, що якщо вони не припинять, він здійснить посадку, і спочатку бійці вони навіть заспокоїлися, але через якийсь час знову почали бійку.

У решті-решт було ухвалено рішення позапланово сідати на запасному аеропорту в сиктивкарі. При цьому один із бешкетників отримав серйозні травми — командир також попросив пригнати до літака після посадки поліцію і швидку.

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