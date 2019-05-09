В РФ не исключают возможности использовать украинскую технику в Крыму для патриотического воспитания
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова считает, что военную технику Украины, которая осталась в Крыму и Севастополе после аннексии полуострова Россией, можно использовать в работе по патриотическому воспитании детей. Об этом сообщает ТАСС, передает УНН.
"Любой прием, в том числе с военной техникой любого года выпуска, можно употребить как во благо, так и во зло. Очень важно, какая цель будет поставлена. Все будет зависеть от того, как будет построен сам процесс воспитания и разговора с детьми об этом. Может быть, это вообще станет еще одним ресурсом тех воспитательных программ, о которых мы говорили (патриотического воспитания – ред.)", - сказала Кузнецова в ходе рабочей поездки в Севастополь.
Напомним, российские силовики утверждают, что украинские истребители МиГ-29, которые остались в Крыму после аннексии полуострова Россией, восстановить невозможно.