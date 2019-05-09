В РФ не исключают возможности использовать украинскую технику в Крыму для патриотического воспитания

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 82406 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 101648 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 104488 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 106058 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 130249 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 113178 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138830 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144800 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130225 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130296 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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В РФ не исключают возможности использовать украинскую технику в Крыму для патриотического воспитания

В РФ не исключают возможности использовать украинскую технику в Крыму для патриотического воспитания

Киев  •  УНН

 • 8938 просмотра

КИЕВ. 9 мая. УНН. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова считает, что военную технику Украины, которая осталась в Крыму и Севастополе после аннексии полуострова Россией, можно использовать в работе по патриотическому воспитании детей. Об этом сообщает ТАСС, передает УНН.

"Любой прием, в том числе с военной техникой любого года выпуска, можно употребить как во благо, так и во зло. Очень важно, какая цель будет поставлена. Все будет зависеть от того, как будет построен сам процесс воспитания и разговора с детьми об этом. Может быть, это вообще станет еще одним ресурсом тех воспитательных программ, о которых мы говорили (патриотического воспитания – ред.)", - сказала Кузнецова в ходе рабочей поездки в Севастополь.

Напомним, российские силовики утверждают, что украинские истребители МиГ-29, которые остались в Крыму после аннексии полуострова Россией, восстановить невозможно. 

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