В РФ не исключают возможности использовать украинскую технику в Крыму для патриотического воспитания

"Любой прием, в том числе с военной техникой любого года выпуска, можно употребить как во благо, так и во зло. Очень важно, какая цель будет поставлена. Все будет зависеть от того, как будет построен сам процесс воспитания и разговора с детьми об этом. Может быть, это вообще станет еще одним ресурсом тех воспитательных программ, о которых мы говорили (патриотического воспитания – ред.)", - сказала Кузнецова в ходе рабочей поездки в Севастополь.

Напомним, российские силовики утверждают, что украинские истребители МиГ-29, которые остались в Крыму после аннексии полуострова Россией, восстановить невозможно.