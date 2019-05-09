У РФ не виключають можливості використовувати українську техніку в Криму для патріотичного виховання

"Будь-який прийом, в тому числі з військовою технікою будь-якого року випуску, можна вжити як на благо, так і на зло. Дуже важливо, яка мета буде поставлена. Все буде залежати від того, як буде побудований сам процес виховання і розмови з дітьми про цьому. Може бути, це взагалі стане ще одним ресурсом тих виховних програм, про які ми говорили (патріотичного виховання - ред.)", - сказала Кузнєцова пыд час робочої поїздки до Севастополя.

Нагадаємо, російські силовики стверджують, що українські винищувачі МіГ-29, які залишилися в Криму після анексії півострова Росією, відновити неможливо.