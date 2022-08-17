В рф нехватка желающих воевать, перешли на набор иностранцев из Центральной Азии - ГУР

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"Количество российских граждан, которые хотят отправиться на войну в Украину, все уменьшается. Чтобы по крайней мере частично сохранить возможность формировать новые резервы, кремлевское руководство пытается все активнее привлекать в страну иностранных граждан", - сообщили в ГУР.

Детали

Первенство в этом вопросе, по данным военной разведки, занимает московский регион – для формирования новых армейских подразделений местное руководство дало указание сотрудникам военных комиссариатов и отделов полиции «проводить агитационные мероприятия» с гражданами Узбекистана, Таджикистана и Киргизии.

"Помимо финансового стимула тем, кто согласится подписать контракт и уехать в Украину, предлагается получение российского гражданства", - отмечают в ГУР.

Дополнение

Служба безопасности Украины обнародовала подборку перехваченных разговоров, где рашисты обсуждают с родственниками способы бежать домой. Среди них - «включит васю»; сломать руку, соскочив пяным с танка; самострел на марше.