У рф брак охочих воювати, перейшли на набір іноземців з Центральної Азії - ГУР
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Через брак охочих воювати російські окупанти намагаються залучити в армію громадян країн Центральної Азії, повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України, пише УНН.
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"Кількість російських громадян, які хочуть відправитись на війну в Україну, дедалі зменшується. Щоб принаймні частково зберегти можливість формувати нові резерви, кремлівське керівництво намагається дедалі активніше залучати в зс рф іноземних громадян", - повідомили у ГУР.
Деталі
Першість в цьому питанні, за даними воєнної розвідки, займає московський регіон – для формування нових армійських підрозділів місцеве керівництво дало вказівку співробітникам військових комісаріатів та відділів поліції «проводити агітаційні заходи» з громадянами Узбекистану, Таджикистану та Киргизстану.
"Окрім фінансового стимулу, тим хто погодиться підписати контракт та поїхати в Україну, пропонується отримання російського громадянства", - зазначають у ГУР.
Доповнення
Служба безпеки України оприлюднила добірку перехоплених розмов, де рашисти обговорюють з родичами способи втекти додому. Серед них - «включить васю»; зламати руку, зіскочивши п’яним з танку; самостріл на марші.