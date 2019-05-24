В реестре избирателей напомнили, как изменить место голосования
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. В Государственном реестре избирателей напомнили, как изменить место голосования, передает УНН со ссылкой на сайт Реестра.
"Если вы гражданин Украины и будете находиться 21 июля не по месту регистрации, для участия в голосовании вам необходимо пройти процедуру временного изменения места голосования", - говорится в сообщении.
Для этого нужно сделать следующее:
• До 15 июля включительно обратиться в отдел ведения Государственного реестра избирателей по месту регистрации или месту фактического нахождения в день выборов;
• Предъявить документ, подтверждающий гражданство Украины;
• Подать заявление о временном изменении места голосования и документы, подтверждающие необходимость такого изменения (например, справку с места учебы или работы; удостоверение; проездные документы; договор аренды жилья; справку внутренне перемещенного лица или любой другой документ).
В Реестре напомнили, что жителям временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым, города Севастополь, отдельных районов Донецкой или Луганской областей, подтверждающие документы не нужны.
Напомним, временное изменение избирательного адреса можно осуществить, начиная уже с сегодняшнего дня.