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У реєстрі виборців нагадали, як змінити місце голосування

У реєстрі виборців нагадали, як змінити місце голосування

Київ • УНН

 • 9395 перегляди

КИЇВ. 24 травня. УНН. У Державному реєстрі виборців нагадали, як змінити місце голосування, передає УНН з посиланням на сайт Реєстру.

"Якщо ви громадянин України та перебуватимете 21 липня не за місцем реєстрації, для участі у голосуванні вам необхідно пройти процедуру тимчасової зміни місця голосування", - йдеться у повідомленні.

Для цього потрібно зробити наступне:

• До 15 липня включно звернутись до відділу ведення Державного реєстру виборців за місцем реєстрації або місцем фактичного перебування в день виборів;
• Пред'явити документ, який підтверджує громадянство України;
• Подати заяву про тимчасову зміну місця голосування та документи, які підтверджують необхідність такої зміни (наприклад, довідку з місця навчання або роботи; посвідчення про відрядження; проїзні документи; договір оренди житла; довідку внутрішньо переміщеної особи або будь-який інший документ).

У Реєстрі нагадали, що мешканцям тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим, міста Севастополь, окремих районів Донецької або Луганської областей, підтверджувальні документи не потрібні.

Нагадаємо, тимчасову зміну виборчої адреси можна здійснити, починаючи вже з сьогоднішнього дня.

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