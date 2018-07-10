В регламентном комитете не верят, что Рада пересмотрит порядок работы СМИ

"Вероятность нулевая - такое решение (по поводу изменения правил работы СМИ в парламенте - ред.) даже на обсуждение не будет ставиться, потому что депутаты боятся за свою репутацию - они заинтересованы в хорошем отношении СМИ (к себе - ред.)", - сообщил П.Пинзеник.

Со своей стороны заместитель главы регламентного комитета Владимир Арешонков сообщил, что инициатором изменений правил работы журналистов в Верховной Раде является пресс-служба ВРУ.

"Регламентный комитет получил письмо от пресс-службы Верховной Рады Украины, в котором к нам обратились с тем, чтобы создать рабочую группу и рассмотреть вопрос о совершенствовании работы со СМИ, создание условий для работы, аккредитации и прочее. Поэтому регламентный комитет не имеет отношения к этому", - сообщил В.Арешонков.

Как сообщал УНН, комитет ВР получил письмо от руководителя пресс-службы Аппарата ВР, где в частности говорится о просьбе рассмотреть установление новых более четких критериев, по которым можно лишать аккредитации журналистов и технических работников СМИ, упорядочения работы представителей средств массовой информации в Верховной Раде Украины.