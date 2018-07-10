У регламентному комітеті не вірять, що Рада перегляне порядок роботи ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. Ймовірність прийняття рішення щодо перегляду правил роботи журналістів у Верховній Раді сьогодні є нульовою. Про це в кулуарах парламенту заявив народний депутат України, перший заступник голови комітету з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України Павло Пинзеник, передає кореспондент УНН.
“Ймовірність нульова — таке рішення (щодо зміни правил роботи ЗМІ у парламенті — ред.) навіть на обговорення не буде ставитись, бо депутати дуже бояться за свою репутацію — вони зацікавлені у доброму ставленні ЗМІ (до себе — ред.)”, — повідомив П.Пинзеник.
Зі свого боку заступник голови регламентного комітету Володимир Арешонков повідомив, що ініціатором змін правил роботи журналістів у Верховній Раді є прес-служба ВРУ.
“Регламентний комітет отримав лист від прес-служби Верховної Ради України, у якому до нас звернулись з тим, щоб створити робочу групу і розглянути питання про вдосконалення роботи з ЗМІ, створення умов для роботи, акредитації та інше. Тому регламентний комітет не має відношення до цього”, — повідомив В.Арешонков.
Як повідомляв УНН, комітет ВР отримав лист від керівника прес-служби Апарату ВР, де зокрема йдеться про прохання розглянути встановлення нових більш чітких критеріїв, за якими можна позбавляти акредитації журналістів і технічних працівників ЗМІ, упорядкування роботи представників засобів масової інформації у Верховній Раді України.