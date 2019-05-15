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В регламентном комитете не исключают появления еще одного постановления об инаугурации

Киев  •  УНН

 • 11105 просмотра

КИЕВ. 15 мая. УНН. Не исключено, что в ближайшее время в Верховной Раде Украины будет зарегистрировано еще одно постановление о проведении инаугурации новоизбранного Президента. Об этом сообщил первый заместитель регламентного комитета Павел Пинзеник, отвечая на вопросы журналистов после заседания комитета, передает корреспондент УНН.

"Учитывая эту странную практику регистрации большого количества постановлений, нельзя исключать, что будет зарегистрирован еще какой-то проект постановления за тем или иным авторством", - отметил Пинзеник.

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По его словам, глава Верховной Рады в любом случае обязан провести консультации с новоизбранным председателем страны относительно даты инаугурации.

Напомним, в повестку дня Комитета по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады Украины официально внесли 7 постановлений по инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского.

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