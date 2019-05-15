У Регламентному комітеті не виключають появи ще однієї постанови про інавгурацію
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Не виключено, що протягом найближчого часу у Верховній Раді України буде зареєстрована ще одна постанова про проведення інавгурації новообраного Президента. Про це повідомив перший заступник Регламентного комітету Павло Пинзеник, відповідаючи на запитання журналістів після засідання комітету, передає кореспондент УНН.
"Враховуючи цю дивну практику реєстрації великої кількості постанов, не можна виключати, що буде зареєстрований ще якийсь проект постанови за тим чи іншим авторством", - зазначив Пинзеник.
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За його словами, голова Верховної Ради у будь-якому разі зобов’язаний провести консультації з новообраним головою країни щодо дати інавгурації.
Нагадаємо, у порядок денний Комітету з питань регламенту та організації роботи Верховної Ради України офіційно внесли 7 постанов щодо інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського.