У Регламентному комітеті не виключають появи ще однієї постанови про інавгурацію

КИЇВ. 15 травня. УНН. Не виключено, що протягом найближчого часу у Верховній Раді України буде зареєстрована ще одна постанова про проведення інавгурації новообраного Президента. Про це повідомив перший заступник Регламентного комітету Павло Пинзеник, відповідаючи на запитання журналістів після засідання комітету, передає кореспондент УНН.