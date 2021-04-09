В реанимации нету хайпа и политики - Степанов
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. Министр здравоохранения Максим Степанов в эфире политического ток-шоу “Народ против” с Наташей Влащенко заметил, что в Украине сейчас происходит чрезмерная политизация и “хайп” вокруг вопроса вакцин от COVID-19, в частности — разработки украинского кандидата. Об этом сообщает УНН.
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“После той вакханалии, которая началась в нашей стране, мы уже тихонько никому не говорим, что они (разработчики украинской вакцины — ред.) лекарственную форму сделали, как и что продвигается. Чтобы очередной раз наших ученых... которые слышат и не понимают, что происходит, когда они приходят и рассказывают что „мы сделали эту научную разработку, мы нашли это, мы можем это сделать“, зовут на эфиры и обливают грязью. Все ради хайпа. А в реанимации наших там нету хайпа и политики”, — отметил Степанов.
Напомним
Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что Украина должна наладить собственное производство всех вакцин. По его словам, это вопрос национальной безопасности Украины.