У реанімації немає хайпу та політики - Степанов

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“Після тої вакханалії, яка почалася в нашій країні, ми вже тихенько нікому не говоримо, що вони (розробники української вакцини — ред.) лікарську форму зробили, як і що просувається. Щоб черговий раз наших вчених,... які чують і не розуміють, що відбувається, коли вони приходять і розповідають що „ми зробили цю наукову розробку, ми знайшли це, ми можемо це зробити“, звуть на ефіри і обливають грязюкою. Все заради хайпу. А в реанімаціях наших, там немає хайпу і політики”, — зазначив Степанов.

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Міністр охорони здоров’я Максим Степанов вважає, що Україна повинна налагодити власне виробництво усіх вакцин. За його словами, це питання національної безпеки України.