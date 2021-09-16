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В случае возвращения "Скифского золота" Украина должна заплатить более 100 тыс. евро музею

В случае возвращения "Скифского золота" Украина должна заплатить более 100 тыс. евро музею

Киев  •  УНН

 • 73575 просмотра

КИЕВ. 16 сентября. УНН. Украина в случае вынесения в ее пользу решения по делу о "Скифском золоте" должна будет по решению суда выплатить более 122 тыс. евро за хранение коллекции в музее Алларда Пирсона. Об этом в ответ на запрос сообщили УНН в Министерстве юстиции Украины.

Детали

Так, 14 декабря 2016 года Окружным судом города Амстердама было принято решение, согласно которому музейная коллекция "Крым. Золотой остров в Черном море" подлежала возвращению на территорию Украины.

По данным Минюста, требования Музея в части компенсации расходов на хранение экспонатов составляли 304 038,24 евро и проценты от них, однако были удовлетворены частично - на сумму 111 689,08 евро и проценты от них (2%) годовых.

Учитывая, что 16 января 2017 года представителями Крымских музеев было инициировано апелляционный пересмотр упомянутого решения, оно не вступило в законную силу до вынесения решения апелляционным судом, отметили в ведомстве.

Цитата

"Как было сообщено юридическим советником Украины фирмой "Bergh Stoop & Sanders NV", учитывая то, что в своем заявлении Музей не указал, что 304 038,24 евро является компенсацией расходов, понесенных за конкретный промежуток времени, а также то, что решение суда в этой части не будет обжаловано Музеем, оно является окончательным и обязательным после вынесения решения Апелляционным судом города Амстердам", - сообщили в Минюсте.

"Следовательно сумма затрат на хранение ценностей, что будет понесена Украиной в случае вынесения решения в ее пользу, составит 122 717,24 евро (из расчета 2% годовых, что на 15.09.2021 составляет 11 028,16 евро и 111 689,08 евро)", - отметили в министерстве.

Добавим

Скифское золото - коллекция из более чем 2 тыс. предметов, которые использовались для оформления выставки "Крым: золото и секреты Черного моря", проходившей с февраля по август 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме.

Неопределенная ситуация с ней возникла после оккупации Москвой украинского Крыма в марте 2014 года. Свои права на экспонаты, вывезенные из полуострова, заявили крымские музеи, что перешли под контроль оккупантов и Украины. В связи с этим Университет Амстердама, который курирует работу Музея Алларда Пирсона, приостановил процедуру передачи ценностей к достижению договоренности между сторонами или решения вопроса в юридическом порядке.

Ранее суд Амстердама перенес дату вынесения решения по делу о "скифском золоте".

Украина ожидала решения Апелляционного суда Амстердама по делу "скифского золота" 14 сентября 2021.

Апелляционный суд Амстердама 11 марта 2019-го начал рассмотрение апелляционной жалобы музеев оккупированного Крыма по решению о возвращении Украине "скифского золота". В июле того же года суд Амстердама отложил вынесение решения по "скифском золоту".

В октябре 2020 года в Амстердаме удовлетворили ходатайство Украины об отводе одного из судей по делу о "скифском золоте". Как сообщили тогда в МИД, отвод произошел из-за сомнения в беспристрастности судьи.

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