В случае возвращения "Скифского золота" Украина должна заплатить более 100 тыс. евро музею

Детали

Так, 14 декабря 2016 года Окружным судом города Амстердама было принято решение, согласно которому музейная коллекция "Крым. Золотой остров в Черном море" подлежала возвращению на территорию Украины.

По данным Минюста, требования Музея в части компенсации расходов на хранение экспонатов составляли 304 038,24 евро и проценты от них, однако были удовлетворены частично - на сумму 111 689,08 евро и проценты от них (2%) годовых.

Учитывая, что 16 января 2017 года представителями Крымских музеев было инициировано апелляционный пересмотр упомянутого решения, оно не вступило в законную силу до вынесения решения апелляционным судом, отметили в ведомстве.

Цитата

"Как было сообщено юридическим советником Украины фирмой "Bergh Stoop & Sanders NV", учитывая то, что в своем заявлении Музей не указал, что 304 038,24 евро является компенсацией расходов, понесенных за конкретный промежуток времени, а также то, что решение суда в этой части не будет обжаловано Музеем, оно является окончательным и обязательным после вынесения решения Апелляционным судом города Амстердам", - сообщили в Минюсте.

"Следовательно сумма затрат на хранение ценностей, что будет понесена Украиной в случае вынесения решения в ее пользу, составит 122 717,24 евро (из расчета 2% годовых, что на 15.09.2021 составляет 11 028,16 евро и 111 689,08 евро)", - отметили в министерстве.

Добавим

Скифское золото - коллекция из более чем 2 тыс. предметов, которые использовались для оформления выставки "Крым: золото и секреты Черного моря", проходившей с февраля по август 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме.

Неопределенная ситуация с ней возникла после оккупации Москвой украинского Крыма в марте 2014 года. Свои права на экспонаты, вывезенные из полуострова, заявили крымские музеи, что перешли под контроль оккупантов и Украины. В связи с этим Университет Амстердама, который курирует работу Музея Алларда Пирсона, приостановил процедуру передачи ценностей к достижению договоренности между сторонами или решения вопроса в юридическом порядке.

Ранее суд Амстердама перенес дату вынесения решения по делу о "скифском золоте".

Украина ожидала решения Апелляционного суда Амстердама по делу "скифского золота" 14 сентября 2021.

Апелляционный суд Амстердама 11 марта 2019-го начал рассмотрение апелляционной жалобы музеев оккупированного Крыма по решению о возвращении Украине "скифского золота". В июле того же года суд Амстердама отложил вынесение решения по "скифском золоту".

В октябре 2020 года в Амстердаме удовлетворили ходатайство Украины об отводе одного из судей по делу о "скифском золоте". Как сообщили тогда в МИД, отвод произошел из-за сомнения в беспристрастности судьи.