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Суд Амстердама переніс дату винесення рішення у справі про "скіфське золото"

Суд Амстердама переніс дату винесення рішення у справі про "скіфське золото"

Київ • УНН

 • 33333 перегляди

КИЇВ. 3 серпня. УНН. Суд Амстердама у Нідерландах переніс заплановану дату винесення рішення у справі про "скіфське золото" на 26 жовтня. Про це повідомила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова, передає УНН.

Цитата:

“Апеляційний суд Амстердама переніс заплановану дату винесення рішення у справі щодо повернення експонатів виставки "Крим. Золотий острів у Чорному морі“ на 26 жовтня цього року. Віримо, що суд підтвердить рішення Окружного суду Амстердаму від 2016 року щодо повернення "скіфського золота“ в Україну”, — написала Джапарова у Twitter.

Деталі

Україна очікувала рішення Апеляційного суду Амстердама стосовно справи “скіфського золота” 14 вересня 2021 року.

Контекст

14 грудня 2016 року Окружний суд Амстердама оголосив рішення щодо необхідності повернути експонати Україні.

Суд визнав, що предмети спірної музейної колекції є культурними цінностями, які незаконно перебувають на території Нідерландів. Суд наголосив, що музейні артефакти належать державі Україна, яка має право вимагати повернення музейної колекції на підставі положень Конвенції ЮНЕСКО.

Апеляційний суд Амстердама 11 березня 2019 року розпочав розгляд апеляційної скарги музеїв окупованого Криму за рішенням про повернення в Україну “скіфського золота”. У липні того ж року суд Амстердама відклав винесення рішення щодо “скіфського золота”.

У жовтні 2020 року в Амстердамі задовольнили клопотання України про відвід одного з суддів у справі про “скіфське золото”. Як повідомили тоді у МЗС, відвід відбувся через сумніви щодо неупередженості судді.

22 квітня Апеляційний суд Амстердама відновив слухання у справі про “скіфське золото”, призначивши нового суддю для розгляду справи.

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