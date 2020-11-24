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МЗС: у справі про “скіфське золото” призначено нового суддю

МЗС: у справі про “скіфське золото” призначено нового суддю

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. Апеляційний суд Амстердама призначив нового суддю для розгляду справи про “скіфське золото”. Про це "Крим.Реалії" повідомила перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова, передає УНН.

“Ми можемо підтвердити, призначення судді відбулося, тепер може продовжитися розгляд нашої апеляції. Ми плануємо передачу нашого подання на розгляд суду найближчим часом і сподіваємося, що нові слухання по суті справи будуть призначені вже скоро, максимум через кілька місяців”, - повідомила Джапарова.

У той же час ТАСС з посиланням на прес-секретаря Апеляційного суду Амстердама Марьям ван Пулгейст повідомляє, що нового суддю звуть Джерард Левін.

Як повідомляв УНН, у жовтні в Амстердамі задовольнили клопотання України про відвід одного з суддів у справі про “скіфське золото”. Як повідомили тоді у МЗС, відвід відбувся через сумніви щодо упередженості судді.

Нагадаємо, 14 грудня 2016 року Окружний суд Амстердама оголосив рішення щодо необхідності повернути експонати Україні.

Суд визнав, що предмети спірної музейної колекції є культурними цінностями, які незаконно перебувають на території Нідерландів. Суд наголосив, що музейні артефакти належать державі Україна, яка має право вимагати повернення музейної колекції на підставі положень Конвенції ЮНЕСКО.

Апеляційний суд Амстердама 11 березня 2019 року розпочав розгляд апеляційної скарги музеїв окупованого Криму за рішенням про повернення в Україну "скіфського золота".

У липні того ж року суд Амстердама відклав винесення рішення щодо "скіфського золота".

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