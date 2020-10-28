Справа "скіфського золота": в Амстердамі задовольнили клопотання України про відвід одного з суддів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. У середу апеляційний суд Амстердама задовольнив клопотання України у справі "скіфського золота" про відвід одного із суддів, у неупередженості якого були сумніви. Про це у Twitter написав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає УНН.
"Важлива перемога у справі "скіфського золота". Сьогодні апеляційний суд Амстердама задовольнив клопотання України про відвід одного з суддів, у неупередженості якого були сумніви. Україна надалі захищатиме свої інтереси, розраховує на об’єктивний розгляд і перемогу справедливості", - написав він.
Нагадаємо, 14 грудня 2016 року Окружний суд Амстердама оголосив рішення щодо необхідності повернути експонати Україні.
Суд визнав, що предмети спірної музейної колекції є культурними цінностями, які незаконно перебувають на території Нідерландів. Суд наголосив, що музейні артефакти належать державі Україна, яка має право вимагати повернення музейної колекції на підставі положень Конвенції ЮНЕСКО.
Апеляційний суд Амстердама 11 березня 2019 року розпочав розгляд апеляційної скарги музеїв окупованого Криму за рішенням про повернення в Україну "скіфського золота".
У липні того ж року суд Амстердама відклав винесення рішення щодо "скіфського золота".
Важлива перемога у справі Скіфського золота. Сьогодні апеляційний суд Амстердама задовольнив клопотання України про відвід одного з суддів, у неупередженості якого були сумніви. Україна надалі захищатиме свої інтереси, розраховує на об’єктивний розгляд і перемогу справедливості.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 28, 2020