Дело "скифского золота": в Амстердаме удовлетворили ходатайство Украины об отводе одного из судей
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. В среду апелляционный суд Амстердама удовлетворил ходатайство Украины по делу "скифского золота" об отводе одного из судей, в беспристрастности которого были сомнения. Об этом в Twitter написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает УНН.
"Важная победа в деле "скифского золота". Сегодня апелляционный суд Амстердама удовлетворил ходатайство Украины об отводе одного из судей, в беспристрастности которого были сомнения. Украина в дальнейшем будет защищать свои интересы, рассчитывает на объективное рассмотрение и торжество справедливости", - написал он.
Напомним, 14 декабря 2016 года Окружной суд Амстердама объявил решение о необходимости вернуть экспонаты Украине.
Суд признал, что предметы спорной музейной коллекции являются культурными ценностями, которые незаконно находятся на территории Нидерландов. Суд отметил, что музейные артефакты принадлежат государству Украина, которая имеет право требовать возврата музейной коллекции на основании положений Конвенции ЮНЕСКО.
Апелляционный суд Амстердама 11 марта 2019 года начал рассмотрение апелляционной жалобы музеев оккупированного Крыма по решению о возвращении в Украину "скифского золота".
В июле того же года суд Амстердама отложил вынесение решения по "скифскому золоту".
Важная победа в деле Скифского золота. Сегодня апелляционный суд Амстердама удовлетворил ходатайство Украины об отводе одного из судей, в беспристрастности которого были сомнения. Украина в дальнейшем будет защищать свои интересы, рассчитывает на объективное рассмотрение и торжество справедливости.- Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 28 2020