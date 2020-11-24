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МИД: в деле о "скифском золоте" назначен новый судья

МИД: в деле о "скифском золоте" назначен новый судья

Киев  •  УНН

 • 24390 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Апелляционный суд Амстердама назначил нового судью для рассмотрения дела о "скифском золоте". Об этом "Крым.Реалии" сообщила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, передает УНН.

"Мы можем подтвердить, назначения судьи произошло, теперь может продолжиться рассмотрение нашей апелляции. Мы планируем передачу нашего представления на рассмотрение суда в ближайшее время и надеемся, что новые слушания по существу дела будут назначены уже скоро, максимум через несколько месяцев", - сообщила Джапарова.

В то же время ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Апелляционного суда Амстердама Марьям ван Пулгейст сообщает, что нового судью зовут Джерард Левин.

Как сообщал УНН, в октябре в Амстердаме удовлетворили ходатайство Украины об отводе одного из судей по делу о "скифском золоте". Как сообщили тогда в МИД, отвод состоялся из-за сомнений в предвзятости судьи.

Напомним, 14 декабря 2016 года Окружной суд Амстердама объявил решение о необходимости вернуть экспонаты Украине.

Суд признал, что предметы спорной музейной коллекции являются культурными ценностями, которые незаконно находятся на территории Нидерландов. Суд отметил, что музейные артефакты принадлежат государству Украина, которая имеет право требовать возврата музейной коллекции на основании положений Конвенции ЮНЕСКО.

Апелляционный суд Амстердама 11 марта 2019 года начал рассмотрение апелляционной жалобы музеев оккупированного Крыма по решению о возвращении в Украину "скифского золота".

В июле того же года суд Амстердама отложил вынесение решения по "скифскому золоту".

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