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У разі повернення “Скіфського золота” Україна муситиме сплатити понад 100 тис. євро музею

У разі повернення “Скіфського золота” Україна муситиме сплатити понад 100 тис. євро музею

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 вересня. УНН. Україна у разі винесення на її користь рішення у справі про “Скіфське золото” муситиме за рішенням суду сплатити понад 122 тис. євро за зберігання колекції у музеї Алларда Пірсона. Про це у відповідь на запит УНН повідомили у Міністерстві юстиції України.

Деталі

Так, 14 грудня 2016 року Окружним судом міста Амстердам було винесено рішення, відповідно до якого музейна колекція “Крим. Золотий острів у Чорному морі” підлягала поверненню на територію України.

За даними Мін'юсту, вимоги Музею у частині компенсації витрат на зберігання експонатів становили 304 038,24 євро та відсотки від них, проте були задоволені частково — на суму 111 689,08 євро та відсотки від них(2%) річних.

Враховуючи те, що 16 січня 2017 року представниками Кримських музеїв було ініційовано апеляційний перегляд згаданого рішення, воно не ступило в законну силу до винесення рішення апеляційним судом, зазначили у відомстві.

Цитата

“Як було повідомлено юридичним радником України фірмою „Bergh Stoop & Sanders N.V.“, з огляду на те, що у своїй заяві Музей не зазначив, що 304 038,24 євро є компенсацією витрат, понесених за конкретний проміжок часу, а також те, що рішення суду у цій частині не буде оскаржене Музеєм, воно є остаточним та обов’язковим після винесення рішення Апеляційним судом міста Амстердам”, — повідомили УНН в Мінюсті.

“Відтак сума витрат за зберігання цінностей, що буде понесена Україною у разі винесення рішення на її користь, становитиме 122 717,24 євро (з розрахунку 2% річних, що на 15.09.2021 становить 11 028,16 євро та 111 689,08 євро)”, — зазначили в міністерстві.

Додамо

Скіфське золото — колекція з більш ніж 2 тис. предметів, які використовувалися для оформлення виставки “Крим: золото і секрети Чорного моря”, що проходила з лютого по серпень 2014 року у Музеї Аллард Пірсона в Амстердамі.

Невизначена ситуація з нею виникла після окупації Москвою українського Криму в березні 2014 року. Свої права на експонати, вивезені з півострова, заявили кримські музеї, що перейшли під контроль окупантів і Україна. У зв’язку з цим Університет Амстердама, який курирує роботу Музею Аллард Пірсона, призупинив процедуру передачі цінностей до досягнення домовленості між сторонами або вирішення питання в юридичному порядку.

Раніше суд Амстердама переніс дату винесення рішення по справі про “скіфському золоту”.

Україна очікувала рішення Апеляційного суду Амстердама щодо справи “скіфського золота” 14 вересня 2021 року.

Апеляційний суд Амстердама 11 березня 2019-го почав розгляд апеляційної скарги музеїв окупованого Криму за рішенням про повернення Україні “скіфського золота”. У липні того ж року суд Амстердама відклав винесення рішення по “скіфському золоту”.

У жовтні 2020 року в Амстердамі задовольнили клопотання України про відвід одного із суддів у справі про “скіфському золоті”. Як повідомили тоді в МЗС, відведення сталося через сумніви в неупередженості судді.

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