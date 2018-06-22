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В случае предоставления Украине Томоса УПЦ МП не сможет называться украинской - Филарет

В случае предоставления Украине Томоса УПЦ МП не сможет называться украинской - Филарет

Киев  •  УНН

 • 9166 просмотра

КИЕВ. 22 июня. УНН. В случае предоставления Украине Томоса на создание единой поместной автокефальной церкви Украинская православная церковь Московского патриархата потеряет право называться украинской. Об этом Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет заявил в интервью "Голосу Украины", передает УНН.

"Томос получит Украинская Церковь Киевского Патриархата и УАПЦ, это будет означать объединение этих церквей. Московскому Патриархату придется решать, присоединяться к канонической, признанной Вселенским Патриархатом и другими церквями Украинской Церкви или нет. Мы предполагаем, что не все приходы, священники и епископы присоединятся к Поместной церкви. Делать это их заставлять никто не будет. Однако те, кто не присоединится, не смогут называться Украинской Православной Церковью, а будут лишь митрополией или экзархатом Русской Православной церкви в Украине", - заявил Филарет.

Как сообщал УНН, 22 апреля Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Вселенский Патриархат начинает процедуры, необходимые для предоставления автокефалии Украинской Православной Церкви.

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