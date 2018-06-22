В случае предоставления Украине Томоса УПЦ МП не сможет называться украинской - Филарет

"Томос получит Украинская Церковь Киевского Патриархата и УАПЦ, это будет означать объединение этих церквей. Московскому Патриархату придется решать, присоединяться к канонической, признанной Вселенским Патриархатом и другими церквями Украинской Церкви или нет. Мы предполагаем, что не все приходы, священники и епископы присоединятся к Поместной церкви. Делать это их заставлять никто не будет. Однако те, кто не присоединится, не смогут называться Украинской Православной Церковью, а будут лишь митрополией или экзархатом Русской Православной церкви в Украине", - заявил Филарет.

Как сообщал УНН, 22 апреля Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Вселенский Патриархат начинает процедуры, необходимые для предоставления автокефалии Украинской Православной Церкви.