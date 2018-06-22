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У разі надання Україні Томосу УПЦ МП не зможе називатись українською – Філарет

У разі надання Україні Томосу УПЦ МП не зможе називатись українською – Філарет

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 червня. УНН. У разі надання Україні Томосу на створення єдиної помісної автокефальної церкви Українська православна церква московського патріархату втратить право називатись українською. Про це Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет заявив в інтерв’ю "Голосу України", передає УНН.

“Томос отримає Українська Церква Київського Патріархату і УАПЦ, це буде означати об’єднання цих церков. Московському Патріархату доведеться вирішувати, приєднуватися до канонічної, визнаної Вселенським Патріархатом й іншими церквами Української Церкви чи ні. Ми передбачаємо, що не всі парафії, священики та єпископи приєднаються до Помісної церкви. Робити це їх примушувати ніхто не стане. Однак ті, хто не приєднається, не матимуть права називатися Українською Православною Церквою, а будуть лише митрополією чи екзархатом Російської Православної церкви в Україні”, — заявив Філарет.

Як повідомляв УНН, 22 квітня Президент України Петро Порошенко повідомив, що Вселенський Патріархат розпочинає процедури, необхідні для надання автокефалії Українській Православній Церкві.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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