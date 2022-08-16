В случае аварии на ЗАЭС будут эвакуировать более 400 тысяч человек из двух областей - ОВА

Цитата



«Если взять 50 км зону обязательного отселения, что может возникнуть в результате аварии на атомной станции в Энергодаре, то это более 200 тысяч в нашей области и около 200 тысяч в соседней Днепропетровской области. Это города - Никополь, Марганец, Энергодар, Васильевка, Днепрорудное и ряд других населенных пунктов», - сказал он.



Детали

По его словам, полностью реализовать меры по защите гражданского населения очень сложно, поскольку часть территории оккупирована. Также захватчики заняли центр резервного управления.

Старух подчеркнул, что в настоящее время радиационная ситуация на АЭС стабильна. На территории атомной электростанции находятся российские военные, росатом и фсб.

Детали



По его словам, полностью реализовать меры по защите гражданского населения очень сложно, поскольку часть территории оккупирована. Также захватчики заняли центр резервного управления.

Старух подчеркнул, что в настоящее время радиационная ситуация на АЭС стабильна. В настоящее время на территории атомной электростанции находятся российские военные, росатом, нацгвардейцы и фсб.

Дополнение

По информации Запорожской АЭС, кадыровцы ворвались на Запорожскую АЭС и ведут бой с нацгвардейцами. Во время штурма Запорожской АЭС погибли три украинских военных.

На Запорожской АЭС, где ночью в результате обстрелов российских оккупантов произошел пожар, отключили два энергоблока, работает только один блок станции.

Главы МИД стран "Группы семи" (G7) в заявлении в среду призвали россию вернуть под контроль Украины Запорожскую АЭС.