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В случае аварии на ЗАЭС будут эвакуировать более 400 тысяч человек из двух областей - ОВА

Киев • УНН

 • 157909 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. В случае возникновения аварии на Запорожской атомной электростанции, которая находится в захваченном городе Энергодар, обязательной эвакуации будут подвергнуты более 400 тысяч человек из Запорожской и Днепропетровской областей. Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Александр Старуха в интервью телеканалу «Апостроф», информирует УНН.

В случае аварии на ЗАЭС будут эвакуировать более 400 тысяч человек из двух областей - ОВА

Цитата

«Если взять 50 км зону обязательного отселения, что может возникнуть в результате аварии на атомной станции в Энергодаре, то это более 200 тысяч в нашей области и около 200 тысяч в соседней Днепропетровской области. Это города - Никополь, Марганец, Энергодар, Васильевка, Днепрорудное и ряд других населенных пунктов», - сказал он.

Детали

По его словам, полностью реализовать меры по защите гражданского населения очень сложно, поскольку часть территории оккупирована. Также захватчики заняли центр резервного управления.

Старух подчеркнул, что в настоящее время радиационная ситуация на АЭС стабильна. На территории атомной электростанции находятся российские военные, росатом и фсб.

Детали

По его словам, полностью реализовать меры по защите гражданского населения очень сложно, поскольку часть территории оккупирована. Также захватчики заняли центр резервного управления.

Старух подчеркнул, что в настоящее время радиационная ситуация на АЭС стабильна. В настоящее время на территории атомной электростанции находятся российские военные, росатом, нацгвардейцы и фсб.

Дополнение 

По информации Запорожской АЭС, кадыровцы ворвались на Запорожскую АЭС и ведут бой с нацгвардейцами. Во время штурма Запорожской АЭС погибли три украинских военных.

На Запорожской АЭС, где ночью в результате обстрелов российских оккупантов произошел пожар, отключили два энергоблока, работает только один блок станции.

Главы МИД стран "Группы семи" (G7) в заявлении в среду призвали россию вернуть под контроль Украины Запорожскую АЭС.

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