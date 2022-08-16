У разі аварії на ЗАЕС евакуюватимуть понад 400 тисяч осіб з двох областей - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. У разі виникнення аварії на Запорізькій атомній електростанції, яка знаходиться в захопленому місті Енергодар, обов'язковій евакуації підлягатимуть понад 400 тисяч людей із Запорізької та Дніпропетровської областей. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старуха у інтерв’ю телеканалу «Апостроф», інформує УНН.
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«Якщо взяти 50 км зону обов'язкового відселення, що може виникнути внаслідок аварії на атомній станції в Енергодарі, то це понад 200 тисяч у нашій області та під 200 тисяч у сусідній Дніпропетровській області. Це міста - Нікополь, Марганець, Енергодар, Василівка, Дніпрорудне і низки інших населених пунктів», - сказав він.
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За його словами, повністю реалізувати заходи із захисту цивільного населення дуже важко, оскільки частина території окупована. Також загарбники зайняли центр резервного управління.
Старух наголосив, що наразі радіаційна ситуація на АЕС стабільна. Наразі на території атомної електростанції знаходяться російські військові, росатом та фсб.
Деталі
За його словами, повністю реалізувати заходи із захисту цивільного населення дуже важко, оскільки частина території окупована. Також загарбники зайняли центр резервного управління.
Старух наголосив, що наразі радіаційна ситуація на АЕС стабільна. Наразі на території атомної електростанції знаходяться російські військові, росатом, нацгвардійці та фсб.
Доповнення
За інформацією Запорізької АЕС, кадировці увірвалися на Запорізьку АЕС та ведуть бій із нацгвардійцями. Під час штурму Запорізької АЕС загинули троє українських військових.
На Запорізькій АЕС, де вночі внаслідок обстрілів російських окупантів сталася пожежа, відключили два енергоблоки, працює лише один блок станції.
Очільники МЗС країн "Групи семи" (G7) у заяві у середу закликали росію повернути під контроль України Запорізьку АЕС.