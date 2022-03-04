На Запорізькій АЕС відключили два енергоблоки, працює лише один - Укренерго

ukru
Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 59626 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 124360 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 151547 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 202528 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 196205 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 184516 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 156953 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 118348 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 110631 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 331563 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
3 м/с
95 %
746 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ припиниться через 30 хвилин
Популярнi новини

Сенатори США погрожують 500% митами для країн-покупців російської нафти, газу та урану - The Hill

1 квітня, 22:21 • 51199 перегляди

NYT: путін продовжує тиснути - з Трампом і на полі бою

1 квітня, 23:00 • 53425 перегляди

Атака дронів на Харків: кількість поранених зросла до восьми

1 квітня, 23:29 • 42997 перегляди

росія використовує "розпливчастість" умов припинення вогню для ударів по українській енергетиці - ISW

23:49 • 49557 перегляди

ISW: вимоги росії прямо суперечать меті Трампа щодо миру в Україні

01:22 • 44541 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 206920 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 331561 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 589520 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 531569 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 730582 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 58268 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 99096 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 126275 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 148904 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 162103 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

На Запорізькій АЕС відключили два енергоблоки, працює лише один - Укренерго

На Запорізькій АЕС відключили два енергоблоки, працює лише один - Укренерго

Київ • УНН

 • 211124 перегляди

КИЇВ. 4 березня. УНН. На Запорізькій АЕС, де вночі внаслідок обстрілів російських окупантів сталася пожежа, відключили два енергоблоки, працює лише один блок станції. Про це повідомили в Укренерго та підтвердили в Енергоатомі, пише УНН.

Цитата

“Важка ніч і день 9-ї доби на енергетичному фронті. Окупанти обстріляли і захопили Запорізьку атомну станцію. Фахівці ЗАЕС контролюють стан всіх ядерних обʼєктів станції, але вони були вимушені зупинити 2 енергоблоки. Працює і дає електроенергію в енергомережу тільки один блок станції. Наші диспечери впоралися з втратою двох блоків в системі, енергомережа продовжує працювати стабільно, ми тримаємо частоту 50Гц. Це подвиг наших енергетиків", - вказав голова правління НЕК Укренерго Володимир Кудрицький у відеозверенні.

Деталі

В Енергоатомі при цьому відзначили, що попри всі намагання агресора вразити українську енергосистему, вона продовжує працювати стабільно.

"На Запорізькій АЕС наразі працює лише один енергоблок під контролем співробітників атомної станції. Інші енергоблоки переведені у безпечний режим та відключені від енергосистеми", - пітвердили також в Енергоатомі.

У компанії наголосили, що головний пріоритет енергетиків зараз – дотримання норм МАГАТЕ з ядерної безпеки.

"Графік споживання електроенергії знаходиться в межах норми, без критичних змін. Українські споживачі та Збройні сили України забезпечуються електроенергією. Збережена робота мережі, та підтримується нормативна частота 50 Гц, енергія подається в усі регіони України", - додали в Енергоатомі.

"Енергосистема працює стабільно, хоча працює ізольовано. Але наша команда наближає приєднання української енергосистеми до європейської, робота над цим не припиняється ні в день, ні вночі", - зазначив при цьому голова Укренерго.

У місцях продовження бойових дій, як вказали в Енергоатомі, збільшується кількість населених пунктів, де люди залишаються без енергоживлення. "Ремонтні роботи розпочинаються одразу, як тільки фахівці можуть проїхати до пошкоджених ліній електропередачі та підстанцій. На жаль, ми маємо випадки, коли спочатку окупанти ремонтні роботи погоджують, але потім наших фахівців до робіт не допускають", - додали у компанії.

Контекст

За повідомленням ОДА, 4 березня 2022 року військовими силами Російської Федерації здійснено обстріл майданчика Запорізької АЕС. За інформацією Запорізької АЕС, кадировці увірвалися на Запорізьку АЕС та вели бій із нацгвардійцями.

Внаслідок обстрілів виникла пожежа на території ЗАЕС. Станом на 6:20 силами підрозділів ДСНС України пожежу ліквідовано.

Майданчик Запорізької АЕС захоплений російськими окупантами, енергоблоки зберігають цілісність, вказали в ОДА.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка
Bitcoin
$84,602.10
Золото
$3,146.72
Tesla
$268.93
Brent
$74.50
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.45
Ethereum
$1,878.33