На Запорізькій АЕС відключили два енергоблоки, працює лише один - Укренерго
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. На Запорізькій АЕС, де вночі внаслідок обстрілів російських окупантів сталася пожежа, відключили два енергоблоки, працює лише один блок станції. Про це повідомили в Укренерго та підтвердили в Енергоатомі, пише УНН.
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“Важка ніч і день 9-ї доби на енергетичному фронті. Окупанти обстріляли і захопили Запорізьку атомну станцію. Фахівці ЗАЕС контролюють стан всіх ядерних обʼєктів станції, але вони були вимушені зупинити 2 енергоблоки. Працює і дає електроенергію в енергомережу тільки один блок станції. Наші диспечери впоралися з втратою двох блоків в системі, енергомережа продовжує працювати стабільно, ми тримаємо частоту 50Гц. Це подвиг наших енергетиків", - вказав голова правління НЕК Укренерго Володимир Кудрицький у відеозверенні.
Деталі
В Енергоатомі при цьому відзначили, що попри всі намагання агресора вразити українську енергосистему, вона продовжує працювати стабільно.
"На Запорізькій АЕС наразі працює лише один енергоблок під контролем співробітників атомної станції. Інші енергоблоки переведені у безпечний режим та відключені від енергосистеми", - пітвердили також в Енергоатомі.
У компанії наголосили, що головний пріоритет енергетиків зараз – дотримання норм МАГАТЕ з ядерної безпеки.
"Графік споживання електроенергії знаходиться в межах норми, без критичних змін. Українські споживачі та Збройні сили України забезпечуються електроенергією. Збережена робота мережі, та підтримується нормативна частота 50 Гц, енергія подається в усі регіони України", - додали в Енергоатомі.
"Енергосистема працює стабільно, хоча працює ізольовано. Але наша команда наближає приєднання української енергосистеми до європейської, робота над цим не припиняється ні в день, ні вночі", - зазначив при цьому голова Укренерго.
У місцях продовження бойових дій, як вказали в Енергоатомі, збільшується кількість населених пунктів, де люди залишаються без енергоживлення. "Ремонтні роботи розпочинаються одразу, як тільки фахівці можуть проїхати до пошкоджених ліній електропередачі та підстанцій. На жаль, ми маємо випадки, коли спочатку окупанти ремонтні роботи погоджують, але потім наших фахівців до робіт не допускають", - додали у компанії.
Контекст
За повідомленням ОДА, 4 березня 2022 року військовими силами Російської Федерації здійснено обстріл майданчика Запорізької АЕС. За інформацією Запорізької АЕС, кадировці увірвалися на Запорізьку АЕС та вели бій із нацгвардійцями.
Внаслідок обстрілів виникла пожежа на території ЗАЕС. Станом на 6:20 силами підрозділів ДСНС України пожежу ліквідовано.
Майданчик Запорізької АЕС захоплений російськими окупантами, енергоблоки зберігають цілісність, вказали в ОДА.