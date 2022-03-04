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На Запорожской АЭС отключили два энергоблока, работает только один - Укрэнерго

На Запорожской АЭС отключили два энергоблока, работает только один - Укрэнерго

Киев • УНН

 • 211122 просмотра

КИЕВ. 4 марта. УНН. На Запорожской АЭС, где ночью в результате обстрелов российских оккупантов произошел пожар, отключили два энергоблока, работает только один блок станции. Об этом сообщили в Укрэнерго и подтвердили в Энергоатоме, пишет УНН.

Цитата

“Тяжелая ночь и день 9-х суток на энергетическом фронте. Оккупанты обстреляли и захватили Запорожскую атомную станцию. Специалисты ЗАЭС контролируют состояние всех ядерных объектов станции, но они были вынуждены остановить 2 энергоблока. Работает и дает электроэнергию в энергосеть только один блок станции. Наши диспечери справились с потерей двух блоков в системе, энергосеть продолжает работать стабильно, мы держим частоту 50Гц. Это подвиг наших энергетиков", - указал глава правления НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий в видеообращении.

Детали

В Энергоатоме при этом отметили, что, несмотря на все попытки агрессора поразить украинскую энергосистему, она продолжает работать стабильно.

"На Запорожской АЭС сейчас работает только один энергоблок под контролем сотрудников атомной станции. Другие энергоблоки переведены в безопасный режим и отключены от энергосистемы", - подтвердили также в Энергоатоме.

В компании подчеркнули, что главный приоритет энергетиков сейчас - соблюдение норм МАГАТЭ по ядерной безопасности.

"График потребления электроэнергии находится в пределах нормы, без критических изменений. Украинские потребители и Вооруженные силы Украины обеспечиваются электроэнергией. Сохранена работа сети, и поддерживается нормативная частота 50 Гц, энергия подается во все регионы Украины", - добавили в Энергоатоме.

"Энергосистема работает стабильно, хотя работает изолированно. Но наша команда приближает присоединение украинской энергосистемы к европейской, работа над этим не прекращается ни днем, ни ночью", - отметил при этом глава Укрэнерго.

В местах продолжения боевых действий, как указали в Енергоатоме, увеличивается количество населенных пунктов, где люди остаются без энергопитания. "Ремонтные работы начинаются сразу, как только специалисты могут проехать к поврежденным линиям электропередачи и подстанциям. К сожалению, мы имеем случаи, когда сначала оккупанты ремонтные работы согласовывают, но потом наших специалистов к работам не допускают", - добавили в компании.

Контекст

По сообщению ОГА, 4 марта 2022 года военными силами Российской Федерации осуществлен обстрел площадки Запорожской АЭС. По информации Запорожской АЭС, кадыровцы ворвались на Запорожскую АЭС и вели бой с нацгвардейцами.

В результате обстрелов возник пожар на территории ЗАЭС. По состоянию на 6:20 силами подразделений ГСЧС Украины пожар ликвидирован.

Площадка Запорожской АЭС захвачена российскими оккупантами, энергоблоки сохраняют целостность, указали в ОГА.

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