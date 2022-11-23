В районе Должанска оккупанты мобилизовали практически всех мужчин - ОВА

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"Исчезают и остатки платежеспособных мужчин. Так, в 10 селах и селениях вокруг Должанска мобилизовали почти всех, кому до 60 лет. В частности, в поселке Хмельницкий мобилизованных забрали и вывезли за сутки. Тех, кто пытался скрыться у родственников или друзей, нашли с помощью представителей сельских и поселковых советов", - говорится в сообщении.



Детали



В ОВА отмечают, что 22 ноября оккупанты вновь пошли атакой на Белогоровку и в очередной раз были отбиты украинскими военными.

На Купянском и Лиманском направлениях оккупанты обороняются, совершают обстрелы из танков и артиллерии, в частности в районах Новоселовского, Стельмаховки, Макеевки, Площадки и Белогоровки.

Украинская авиация, по данным ОВА, за прошедшие сутки нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов, а воины ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления противника.

Дополнение

На Бахмутском и Авдеевском направлениях российские оккупанты пытаются прорвать оборону наших войск, чтобы выйти на оперативное пространство, заявил представитель Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый, добавив, что погодные условия несколько уменьшили интенсивность наступлений, однако враг все еще не оставляет цели захватить полностью Донецкую и Луганскую область.