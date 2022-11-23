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У районі Довжанська окупанти мобілізували практично всіх чоловіків - ОВА

У районі Довжанська окупанти мобілізували практично всіх чоловіків - ОВА

Київ • УНН

 • 405625 перегляди

КИЇВ. 23 листопада. УНН. За інформацією Луганської ОВА, у селах навколо тимчасово захопленого Довжанська у Луганській області російські окупанти мобілізували практично всіх чоловіків, пише УНН.

Цитата

«Зникають і залишки платоспроможних чоловіків. Так, у 10 селах і селищах навколо Довжанська мобілізували майже усіх, кому до 60 років. Зокрема, у селищі Хмельницький мобілізованих забрали та вивезли за одну добу. Тих, хто намагався сховатися у родичів чи друзів, знайшли за допомогою представників сільських та селищних рад», - ідеться у повідомленні.

Деталі

В ОВА зазначають, що 22 листопада окупанти знов пішли атакою на Білогорівку і вкотре були відбиті українськими військовими.

На Куп’янському та Лиманському напрямках окупанти обороняються, здійснюють обстріли з танків та артилерії, зокрема в районах Новоселівського, Стельмахівки, Макіївки, Площанки та Білогорівки.

Українська авіація, як зазначили в ОВА, протягом минулої доби завдала 3 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупантів, а воїни ракетних військ і артилерії уразили пункт управління противника.

Доповнення

На Бахмутському та Авдіївському напрямках російські окупанти намагаються прорвати оборону наших військ, щоб вийти на оперативний простір, заявив речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий, додавши, що погодні умови трохи зменшили інтенсивність наступів, проте ворог все ще не полишає мети захопити повністю Донеччину та Луганщину.

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