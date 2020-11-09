В районе ООС восстанавливают работу все пункты пропуска
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. в районе проведения Операции объединенных сил с 10 ноября все КПВВ восстанавливают работу. Пропуск граждан и транспортных средств будет происходить ежедневно с 08:00 до 18:00. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.
"Начиная с 8:00 10 ноября, в соответствии с решением командующего Объединенных сил, во всех КПВВ в районе проведения операции Объединенных сил восстанавливается пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения", - говорится в сообщении.
Так, работу восстановлено на территории Донецкой области через КПВВ "Гнутово", "Новотроицкое", "Марьинка", "Майорское", а в Луганской области - через КПВВ "Станица Луганская" и новосозданные контрольные пункты въезда-выезда "Счастье" и "Золотое".
"Пропуск граждан и транспортных средств будет проводиться ежедневно с 8:00 до 18:00. При въезде на подконтрольную правительству Украины территорию будет проводиться температурный скрининг граждан. Обязательным условием также является нахождение в защитной маске (респираторе) и соблюдение социальной дистанции с учетом нанесенной разметки", - добавили в сообщении.
Кроме того, для пропуска через КПВВ граждане должны дать согласие на проведение мероприятий обязательной самоизоляции с использованием единого электронного сервиса "Дій вдома" или обсервации.
Напомним, по информации Минреинтеграции, Украина готова разворачивать гуманитарные лагеря на линии разграничения у контрольных пунктов въезда и выезда с оккупированных территорий.