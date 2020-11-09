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У районі ООС відновлюють роботу всі пункти пропуску

Київ • УНН

 • 15243 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. у районі проведення Операції об’єднаних сил з 10 листопада всі КПВВ відновлюють роботу. Пропуск громадян та транспортних засобів відбуватиметься щоденно з 08:00 до 18:00. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу штабу ООС.

"Починаючи з 8:00 10 листопада, відповідно до рішення командувача Об’єднаних сил, в усіх КПВВ у районі проведення операції Об’єднаних сил відновлюється пропуск осіб і транспортних засобів через лінію розмежування", - йдеться у повідомленні.

Так, роботу відновлено на території Донецької області через КПВВ "Гнутове", "Новотроїцьке", "Мар’їнка", "Майорське", а на Луганщині – через КПВВ "Станиця Луганська" та новостворені контрольні пункти в’їзду-виїзду "Щастя" та "Золоте".

"Пропуск громадян і транспортних засобів буде проводитися щоденно з 8:00 до 18:00. Під час в’їзду на підконтрольну уряду України територію проводитиметься температурний скринінг громадян. Обов’язковою умовою також є перебування у захисній масці (респіраторі) та дотримання соціальної дистанції з урахуванням нанесеної розмітки", - додали у повідомленні.

Окрім того, для пропуску через КПВВ громадяни повинні дати згоду на проведення заходів обов’язкової самоізоляції з використанням єдиного електронного сервісу "Дій вдома" або обсервації.

Нагадаємо, за інформацією Мінреінтеграції, Україна готова розгортати гуманітарні табори на лінії розмежування біля контрольних пунктів в’їзду та виїзду з окупованих територій.

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