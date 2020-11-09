У районі ООС відновлюють роботу всі пункти пропуску

"Починаючи з 8:00 10 листопада, відповідно до рішення командувача Об’єднаних сил, в усіх КПВВ у районі проведення операції Об’єднаних сил відновлюється пропуск осіб і транспортних засобів через лінію розмежування", - йдеться у повідомленні.

Так, роботу відновлено на території Донецької області через КПВВ "Гнутове", "Новотроїцьке", "Мар’їнка", "Майорське", а на Луганщині – через КПВВ "Станиця Луганська" та новостворені контрольні пункти в’їзду-виїзду "Щастя" та "Золоте".

"Пропуск громадян і транспортних засобів буде проводитися щоденно з 8:00 до 18:00. Під час в’їзду на підконтрольну уряду України територію проводитиметься температурний скринінг громадян. Обов’язковою умовою також є перебування у захисній масці (респіраторі) та дотримання соціальної дистанції з урахуванням нанесеної розмітки", - додали у повідомленні.

Окрім того, для пропуску через КПВВ громадяни повинні дати згоду на проведення заходів обов’язкової самоізоляції з використанням єдиного електронного сервісу "Дій вдома" або обсервації.

Нагадаємо, за інформацією Мінреінтеграції, Україна готова розгортати гуманітарні табори на лінії розмежування біля контрольних пунктів в’їзду та виїзду з окупованих територій.