Нагадаємо, напередодні президент Володимир Зеленський оглянув КПВВ “Щастя”, який розпочне роботу 10 листопада.
При карантині на КПВВ у Щасті мають пропускати гуманітарні вантажі – Резніков
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Україна готова розгортати гуманітарні табори на лінії розмежування біля контрольних пунктів в’їзду та виїзду з окупованих територій, повідомив віцепрем’єр-міністр і міністр з реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков у інтерв’ю Радіо Свобода, передає УНН.
“Ми готові розгортати гуманітарні табори на лінії розмежування, біля наших КПВВ і забезпечувати, включно з аптечними кіосками. Ми у спрощеному режимі приймаємо гуманітарні вантажі від гуманітарних організацій. А Мінсоцполітики у швидкий спосіб дає дозвіл відповідно. І ті вантажі потім можуть потрапити, знову ж таки через КПВВ, на окуповані території в інтересах людей”, — сказав він.
Резніков нагадав, що 10 числа планується відкриття двох пунктів перетину лінії розмежування в Луганській області — в Золотому та Щасті.
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“Ми можемо допомагати через поставки гуманітарних вантажів. Я дуже вдячний і ПРООН, і Червоному Хресту, і іншим гуманітарним організаціям. І ми поставили технічне завдання колегам, які готові працювати над підготовкою КПВВ в Щасті для того, щоб забезпечити можливість перетину КПВВ гуманітарним вантажам, навіть якщо буде обмеження перетину людей у зв’язку з обмеженнями карантинними”, — зазначив він.
На питання, чи йдеться про українські чи міжнародні гуманітарні вантажі, Резніков відповів: “будь-які”.
“Питання стоїть у тому, що гуманітарна допомога має бути. І не має значення, який прапор наклеєний на тому чи іншому ящику”, — сказав урядовець.
Єдиний чинний КПВВ в Луганській області — в Станиці Луганській — лишається зачиненим до 15 листопада. Його закрили з 15 жовтня.