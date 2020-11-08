Напомним, накануне президент Владимир Зеленский осмотрел КПВВ “Счастье”, который начнет работу 10 ноября.
Во время карантина на КПВВ в Счастье должны пропускать гуманитарные грузы - Резников
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Украина готова разворачивать гуманитарные лагеря на линии разграничения у контрольных пунктов въезда и выезда с оккупированных территорий, сообщил вицепремьер-министр и министр по реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников в интервью Радио Свобода, передает УНН.
“Мы готовы разворачивать гуманитарные лагеря на линии разграничения у наших КПВВ и обеспечивать их, включая аптечными киосками. Мы в упрощенном режиме принимаем гуманитарные грузы от гуманитарных организаций. А Минсоцполитики в быстрый способ дает разрешение соответственное. И те грузы потом могут попасть, опять же через КПВВ, на оккупированные территории в интересах людей”, — сказал он.
Резников напомнил, что 10 числа планируется открытие двух пунктов пересечения линии разграничения в Луганской области — в Золотом и Счастье.
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“Мы можем помогать через поставки гуманитарных грузов. Я очень благодарен и ПРООН, и Красному Кресту, и другим гуманитарным организациям. И мы поставили техническое задание коллегам, которые готовы работать над подготовкой КПВВ в Счастье для того, чтобы обеспечить возможность пересечения КПВВ гуманитарным грузам, даже если ограничения пересечения людей в связи с ограничениями карантинными”, — отметил он.
На вопрос, идет ли речь об украинских или международных гуманитарных грузах, Резников ответил: “любых”.
“Вопрос стоит в том, что гуманитарная помощь должна быть. И не имеет значения, какой флаг наклеен на том или ином ящике”, — сказал чиновник.
Единственный действующий КПВВ в Луганской области — в Станице Луганской — остается закрытым до 15 ноября. Его закрыли с 15 октября.