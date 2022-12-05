В районе Киева уничтожили 90% вражеских ракет - КГВА
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. В районе Киева во время очередной ракетной атаки армии рф было зафиксировано 10 ракет, 9 из которых, или 90%, предварительно, было уничтожено. Об этом сообщили в КГВА в Telegram, пишет УНН.
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"В районе воздушного пространства Киева было зафиксировано 10 ракет. Предварительно уничтожено 9", - сообщили в КГВА, подчеркнув, что информация уточняется.
"Спасибо нашим силам ПВО!" – указали в КГВА.
Дополнение
Украина пережила восьмую массированную ракетную атаку российских оккупантов 5 декабря. Были попадания по объектам энергетической инфраструктуры и связанные с этим аварийные отключения света.