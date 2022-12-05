У районі Києва знищили 90% ворожих ракет - КМВА

Цитата

"У районі повітряного простору Києва було зафіксовано 10 ракет. Попередньо, знищено 9", - вказали у КМВА, наголосивши, що інформація уточнюється.

"Дякуємо нашим силам ППО!" - вказали у КМВА.

Доповнення

Україна пережила восьму масовану ракетну атаку російських окупантів 5 грудня. Були влучання по обʼєктах енергетичної інфраструктури й повʼязані з цим аварійні відключення світла.