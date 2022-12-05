У районі Києва знищили 90% ворожих ракет - КМВА
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. У районі Києва під час чергової ракетної атаки армії рф було зафіксовано 10 ракет, 9 з яких, або 90%, попередньо, було знищено. Про це повідомили у КМВА у Telegram, пише УНН.
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"У районі повітряного простору Києва було зафіксовано 10 ракет. Попередньо, знищено 9", - вказали у КМВА, наголосивши, що інформація уточнюється.
"Дякуємо нашим силам ППО!" - вказали у КМВА.
Доповнення
Україна пережила восьму масовану ракетну атаку російських окупантів 5 грудня. Були влучання по обʼєктах енергетичної інфраструктури й повʼязані з цим аварійні відключення світла.