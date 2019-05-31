В Раде зарегистрировали законопроект Зеленского о голосовании военных

Так, сегодня, 31 мая, в Раде зарегистрирован проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О выборах народных депутатов Украины" относительно обеспечения избирательных прав военнослужащих №10356.

Напомним, в Раде зарегистрировали президентский законопроект об импичменте.



Как сообщал УНН, обнародовали текст законопроекта Зеленского об импичменте.