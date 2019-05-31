У Раді зареєстрували законопроект Зеленського щодо голосування військових
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Верховна Рада України зареєструвала ще один законопроект Президента України Володимира Зеленського щодо голосування військовослужбовців, передає УНН.
Так, сьогодні, 31 травня, у Раді зареєстровано проект Закону про внесення змін до Закону України "Про вибори народних депутатів України" щодо забезпечення виборчих прав військовослужбовців №10356.
Нагадаємо, у Раді зареєстрували президентський законопроект про імпічмент.
Як повідомляв УНН, оприлюднили текст законопроекту Зеленського про імпічмент.