У Раді зареєстрували президентський законопроект про імпічмент
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Внесений Президентом України Володимиром Зеленським проект закону "Про особливу процедуру усунення Президента України з поста (імпічмент)" зареєстрований у парламенті. Про це йдеться на сайті Верховної Ради України, передає УНН.
Ініціатором проекту значиться Президент України Володимир Зеленський.
Тексту законопроекту на сайті Ради наразі немає.
29 травня Президент України Володимир Зеленський передав у Верховну Раду законопроект про імпічмент.
Раніше у Раді зареєстрували законопроект про імпічмент авторства народного депутата Олексія Гончаренка.