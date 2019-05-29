В Раде зарегистрировали президентский законопроект об импичменте

Инициатором проекта значится Президент Украины Владимир Зеленский.

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29 мая Президент Украины Владимир Зеленский передал в Верховную Раду законопроект обимпичменте.

Ранее в Раде зарегистрировали законопроект об импичменте авторства народного депутата Алексея Гончаренко.