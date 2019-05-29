В Раде зарегистрировали президентский законопроект об импичменте
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Внесенный Президентом Украины Владимиром Зеленским проект закона "Об особой процедуре устранения Президента Украины с поста (импичмент)" зарегистрирован в парламенте. Об этом говорится на сайте Верховной Рады Украины, передает УНН.
Инициатором проекта значится Президент Украины Владимир Зеленский.
Текста законопроекта на сайте Рады пока нет.
29 мая Президент Украины Владимир Зеленский передал в Верховную Раду законопроект обимпичменте.
Ранее в Раде зарегистрировали законопроект об импичменте авторства народного депутата Алексея Гончаренко.