В Раде зарегистрировали законопроект об отсрочке обязательного использования кассовых аппаратов для ФЛП
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект, которым предлагается до 2022 года отсрочить обязательное использование регистраторов расчетных операций (РРО) для малого и среднего бизнеса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт ВРУ.
"Целью указанного законопроекта (№4313) является перенос норм относительно обязательного применения РРО и/или программного РРО субъектами хозяйствования при осуществлении расчетных операций, а также специального порядка рассмотрения жалоб покупателей "кэшбек" до 1 января 2020 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что такое решение вызвано тем, что в условиях пандемии коронавируса мир столкнулся с экономической рецессией экономики; "Чтобы поднять национальную экономику - нужно поддержать малый и средний бизнес".
Как сообщал УНН ранее, в Верховной Раде решили отсрочить до 1 января 2022 года применение кассовых аппаратов для физических лиц-предпринимателей на упрощенной системе налогообложения.