У Раді зареєстрували законопроект про відтермінування обов’язкового використання касових апаратів для ФОПів

"Метою вказаного законопроекту (№4313) є перенесення норм щодо обов’язкового застосування РРО та/або програмного РРО суб’єктами господарювання при здійсненні розрахункових операцій, а також спеціального порядку розгляду скарг покупців "кешбек" до 1 січня 2020 року", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що таке рішення спричинене тим, що в умовах пандемії коронавірусу світ стикнувся з економічною рецесією економіки; "щоб підняти національну економіку - потрібно підтримати малий та середній бізнес".

Як повідомляв УНН раніше, у Верховній Раді вирішили відтермінувати до 1 січня 2022 року застосування касових апаратів для фізичних осіб-підприємців на спрощеній системі оподаткування.