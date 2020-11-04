У Раді зареєстрували законопроект про відтермінування обов’язкового використання касових апаратів для ФОПів
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. У Верховній раді України зареєстрували законопроект, яким пропонується до 2022 року відтермінувати обов’язкове використання реєстраторів розрахункових операцій (РРО) для малого та середнього бізнесу. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт ВРУ.
"Метою вказаного законопроекту (№4313) є перенесення норм щодо обов’язкового застосування РРО та/або програмного РРО суб’єктами господарювання при здійсненні розрахункових операцій, а також спеціального порядку розгляду скарг покупців "кешбек" до 1 січня 2020 року", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що таке рішення спричинене тим, що в умовах пандемії коронавірусу світ стикнувся з економічною рецесією економіки; "щоб підняти національну економіку - потрібно підтримати малий та середній бізнес".
Як повідомляв УНН раніше, у Верховній Раді вирішили відтермінувати до 1 січня 2022 року застосування касових апаратів для фізичних осіб-підприємців на спрощеній системі оподаткування.