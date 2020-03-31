В ВР зарегистрировали три проекта постановлений об отмене решения касательно открытия рынка земли

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 86493 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 100610 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 102771 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 102004 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 110147 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 99263 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104569 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106461 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131415 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130412 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В ВР зарегистрировали три проекта постановлений об отмене решения касательно открытия рынка земли

В ВР зарегистрировали три проекта постановлений об отмене решения касательно открытия рынка земли

Киев  •  УНН

 • 28136 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. В Верховной Раде Украины зарегистрировали три проекта постановлений, которыми предусматривается отмена решения ВРУ от 31 марта о принятии в целом проекта закона №2178-10 об открытии рынка земли. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт ВРУ.

Следовательно, сегодня в ВР зарегистрировали три проекта постановлений №2170-10-П, 2178-10-П1 и 2178-10-П2 об отмене решения Верховной Рады Украины от 31 марта 2020 года о принятии в целом, как закона проекта Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения".

Инициаторами проектов поставнов выступили два внефракционных нардепа Антон Поляков и Оксана Савчук и глава фракции ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

"При принятии парламентом указанного решения были допущены нарушения ряда требований Конституции Украины и Регламента Верховной Рады Украины относительно процедуры принятия парламентом законов", - говорится в одной из объяснительных записок.

Напомним, Верховная Рада Украины после 4,5 месяцев рассмотрения проголосовала в целом за законопроект №2178-10 об открытии рынка сельскохозяйственной земли в Украине. Соответствующее решение поддержали 259 народных депутатов Украины.

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