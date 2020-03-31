У ВР зареєстрували три проекти постанов про скасування рішення щодо відкриття ринку землі
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. У Верховній Раді України зареєстрували три проекти постанов, якими передбачається скасування рішення ВРУ від 31 березня щодо ухвалення в цілому проекту закону №2178-10 про відкриття ринку землі. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт ВРУ.
Відтак, сьогодні у ВР зареєстрували три проекти постанов №2170-10-П, 2178-10-П1 та 2178-10-П2 про скасування рішення Верховної Ради України від 31 березня 2020 року про прийняття в цілому, як закону проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення".
Ініціаторами проектів поставнов виступили два позафракційні нардепи Антон Поляков та Оксана Савчук та голова фракції Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" Юлія Тимошенко.
"Під час ухвалення парламентом зазначеного рішення було допущено порушення ряду вимог Конституції України та Регламенту Верховної Ради України щодо процедури прийняття парламентом законів", - йдеться у одній із пояснювальних записок.
Нагадаємо, Верховна Рада України після 4,5 місяців розгляду проголосувала в цілому за законопроект №2178-10 щодо відкриття ринку сільськогосподарської землі в Україні. Відповідне рішення підтримали 259 народних депутатів України.