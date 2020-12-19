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В Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Шкарлета

Киев • УНН

 • 23081 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Народные депутаты внесли в Верховную Раду проект постановления об увольнении Сергея Шкарлета с должности министра образования и науки, передает УНН со ссылкой на сайт парламента.

В Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Шкарлета

Так, проект постановления был получен ВР 18 декабря. Инициатирамы выступили народные избранники от "Европейской солидарности" и "Голоса".

Текст документа № 4525 и сопроводительные к нему на сайте пока отсутствуют.

Напомним, Верховная Рада на этой неделе назначила двух министров - Романа Лещенко министром аграрной политики и Сергея Шкарлета министром образования и науки.

В частности, за Сергея Шкарлета отдали голоса 226 нардепов - это минимально необходимое количество голосов для принятия такого решения.

После этого в фракции "Голос" заявили журналистам, что нардеп от ОПЗЖ, чья карточка проголосовала за назначение Шкарлета, не присутствовал в зале заседаний в течение дня.

После этого Комитету Рады по вопросам регламента поручено разобраться с ситуацией с предполагаемым "кнопкодавством" при голосовании за назначение Шкарлета на должность.

Как сообщал УНН, ряд известных ученых подписались под открытым обращением к главе ВР и нардепам с просьбой не назначать действующего и.о. министра образования Сергея Шкарлета на должность министра. Среди прочего, сообщается, что в июне 2020 года были обнародованы материалы, подтверждающие наличие плагиата в научном наследии Шкарлета.

Также образовательные общественные организации написали открытое обращение к Президенту, главе Верховной Рады Украины, премьер-министру и народным депутатам относительно возможного назначения Сергея Шкарлета министром образования и науки.

Стоит отметить, что комитет по вопросам образования Верховной Рады на своем заседании накануне не нашел голосов в поддержку кандидатуры Сергея Шкарлета на должность министра образования.

В конце июня 2020 года Шкарлет был назначен и.о. министра. В сентябре Этический комитет Нацагентства по вопросам высшего образования обнаружил плагиат в трех работах и.о. министра образования Сергея Шкарлета.

"Представим это в нашем заключении. И есть соответствующая таблица, указывающая на некорректные ссылки с признаками академического плагиата", - заявил глава Нацагентства Сергей Квит.

Отрывки работ Шкарлета проверяли и международные эксперты, которым прислали переведенные фрагменты: профессор этики и права Кристин Мориарти, американский адвокат (работает в международной организации по академической добродетели), чешский эксперт Томаш Фольтинек и польский эксперт Кшиштоф Гутовский.

Все трое пришли к выводу, что в работах господина Шкарлета есть плагиат.

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