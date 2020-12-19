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У Раді зареєстрували проект постанови про звільнення Шкарлета

Київ • УНН

 • 23081 перегляди

КИЇВ. 19 грудня. УНН. Народні депутати внесли до Верховної Ради проект постанови про звільнення Сергія Шкарлета з посади міністра освіти і науки, передає УНН із посиланням на сайт парламенту.

У Раді зареєстрували проект постанови про звільнення Шкарлета

Так, проект постанови було одержано ВР 18 грудня. Ініціатирами виступили народні обранці від "Європейської солідарності" та "Голосу".

Текст документу № 4525 та супровідні до нього на сайті наразі відсутні.

Нагадаємо, Верховна Рада цього тижня призначила двох міністрів – Романа Лещенка міністром аграрної політики та Сергія Шкарлета міністром освіти і науки.

Зокрема, за Сергія Шкарлета віддали голоси 226 нардепів - це мінімально необхідна кількість голосів для прийняття такого рішення.

Після цього у фракції "Голос" заявили журналістам, що нардеп від ОПЗЖ, чия картка проголосувала за призначення Шкарлета, не був присутній у залі засідань протягом дня.

Після цього Комітету Ради з питань регламенту доручено розібратись із ситуацією із ймовірним "кнопкодавством" при голосуванні за призначення Шкарлета на посаду.

Як повідомляв УНН, низка відомих науковців підписалися під відкритим зверненням до голови ВР та нардепів із проханням не призначати чинного в.о. міністра освіти Сергія Шкарлета на посаду міністра. Серед іншого, повідомляється, що у червні 2020 року були оприлюднені матеріали, що засвідчують наявність плагіату у науковому доробку Шкарлета.

Також освітні громадські організації написали відкрите звернення до Президента, голови Верховної Ради України, прем’єр-міністра й народних депутатів щодо можливого призначення Сергія Шкарлета міністром освіти і науки.

Варто зазначити, що комітет з питань освіти Верховної Ради на своєму засіданні напередодні не знайшов голосів на підтримку кандидатури Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти.

Наприкінці червня 2020 року Шкарлет був призначений т.в.о. міністра. У вересні Етичний комітет Нацагентства з питань вищої освіти виявив плагіат у трьох роботах в.о. міністра освіти Сергія Шкарлета.

"Представимо це у нашому висновку. І є відповідна таблиця, яка вказує на некоректні посилання з ознаками академічного плагіату", - заявив голова Нацагентства Сергій Квіт.

Уривки робіт Шкарлета перевіряли і міжнародні експерти, яким надіслали перекладені фрагменти: професор етики і права Крістін Моріарті, американський адвокат (працює у міжнародній організації з академічної доброчесності), чеський експерт Томаш Фольтинек і польський експерт Кшиштоф Гутовський.

Усі троє дійшли висновку, що у роботах пана Шкарлета є плагіат.

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