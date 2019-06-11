В Раде заверили, что в коалиции до недавнего времени оставались более 226 нардепов

"Недостаточно корректно, с моей точки зрения, ссылки на сайт ВРУ, где указано количество депутатов БПП и НФ, что только они и коалиция - они не были 226 и после выборов 2014 года. И говорить, что три фракции, которые составляют всего на всего 74 человека - СПЧ, Родина и Самопомощь - 302 минус 74 - это все равно больше, чем 226", - отметил Куприенко.



По его словам, если Администрация Президента признает право коалиции до 2016 года состоять, в том числе, из внефракционных депутатов, то должла признать, что такое право осталось за ней и после выхода из нее трех фракций.



При этом он напомнил, что несколько народных депутатов уже после 2016 года перешли из фракции "Самопомощь" и вошли в состав БПП, пополнив таким образом состав коалиции.



В то же время, Куприенко заявил, что ему неизвестны причины, по которым спикер парламента Андрей Парубий не предоставил информацию о составе коалиции КСУ.



Напомним, фактическое отсутствие коалиции в парламенте станет основным аргументом Администрации Президента Украины во время доказательства в Конституционном суде конституционности указа главы государства о роспуске Верховной Рады.