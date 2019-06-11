У Раді запевнили, що в коаліції донедавна залишались більше 226 нардепів
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Після виходу з парламентської коаліції трьох фракцій і до виходу з нею "Народного фронту" у травні 2019 року в коаліції було більше 226 народних депутатів. Про це повідомив народний депутат України Олег Купрієнко (Радикальна партія Олега Ляшка) під час виступу в Конституційному суді України, передає кореспондент УНН.
"Не достатньо коректно, з моєї точки зору, посилання на сайт ВРУ, де зазначена кількість депутатів БПП і НФ, що тільки вони і коаліція – вони не були 226 і після виборів 2014 року. І говорити, що три фракції, які складають усього на всього 74 особи – РПЛ, Батьківщина і Самопоміч – 302 мінус 74 – це все одно більше, ніж 226", - зазначив Купрієнко.
За його словами, якщо Адміністрація Президента визнає право коаліції до 2016 року складатись, у тому числі, з позафракційних депутатів, то має визнати, що таке право залишилось за нею і після виходу з нею трьох фракцій.
При цьому він нагадав, що кілька народних депутатів уже після 2016 року перейшли із фракції "Самопоміч" і увійшли до складу БПП, поповнивши таким чином склад коаліції.
У той же час, Купрієнко заявив, що йому невідомі причини, з яких спікер парламенту Андрій Парубій не надав інформацію про склад коаліції КСУ.
Нагадаємо, фактична відсутність коаліції у парламенті стане основним аргументом Адміністрації Президента України під час доведення у Конституційному суді конституційності указу Глави держави про розпуск Верховної Ради.