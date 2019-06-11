У Раді запевнили, що в коаліції донедавна залишались більше 226 нардепів

"Не достатньо коректно, з моєї точки зору, посилання на сайт ВРУ, де зазначена кількість депутатів БПП і НФ, що тільки вони і коаліція – вони не були 226 і після виборів 2014 року. І говорити, що три фракції, які складають усього на всього 74 особи – РПЛ, Батьківщина і Самопоміч – 302 мінус 74 – це все одно більше, ніж 226", - зазначив Купрієнко.



За його словами, якщо Адміністрація Президента визнає право коаліції до 2016 року складатись, у тому числі, з позафракційних депутатів, то має визнати, що таке право залишилось за нею і після виходу з нею трьох фракцій.



При цьому він нагадав, що кілька народних депутатів уже після 2016 року перейшли із фракції "Самопоміч" і увійшли до складу БПП, поповнивши таким чином склад коаліції.



У той же час, Купрієнко заявив, що йому невідомі причини, з яких спікер парламенту Андрій Парубій не надав інформацію про склад коаліції КСУ.



Нагадаємо, фактична відсутність коаліції у парламенті стане основним аргументом Адміністрації Президента України під час доведення у Конституційному суді конституційності указу Глави держави про розпуск Верховної Ради.