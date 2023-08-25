В Раде создали комиссию, которая будет работать с порабощенными народами в составе рф
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. В Верховной Раде создали Временную специальную комиссию, которая будет работать с порабощенными народами в составе РФ. Цель — помочь этим народам выйти из-под российской оккупации. Об этом сообщил нардеп Ярослав Юрчишин, передает УНН.
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Он рассказал, что комиссия будет работать, чтобы установить связи с непокоренными представителями тех национальностей, чья земля под русским гнетом.
«Сегодня мы переживаем одну проблему и глобально стремимся к одной цели — развала России на различные этнические государства. Должны объединить наши усилия и бить врага вместе», — написал нардеп.
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Второе направление работы комиссии — международное.
«Будем поднимать вопрос развала России и доносить эти месседжи до наших западных партнеров. Должны изменить их взгляды и доказать: мир станет безопаснее, когда с его карты исчезнет большой террорист. Цивилизованному миру нужно не бояться, а стремиться к тотальному распаду рф», — добавил Юрчишин.
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