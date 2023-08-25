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У Раді створили комісію, що працюватиме з поневоленими народами у складі рф

У Раді створили комісію, що працюватиме з поневоленими народами у складі рф

Київ • УНН

 • 1192147 перегляди

КИЇВ. 25 серпня. УНН. У Верховній Раді створили Тимчасову спеціальну комісію, яка працюватиме з поневоленими народами у складі рф. Ціль — допомогти цим народам вийти з-під російської окупації. Про це повідомив нардеп Ярослав Юрчишин, передає УНН.

Цитата

Він розповів, що комісія працювати, аби встановити зв'язки з нескореними представниками тих національностей, чия земля під російським гнітом.

«Сьогодні ми переживаємо одну проблему та глобально прагнемо однієї цілі — розвалу росії на різні етнічні держави. Мусимо об’єднати наші зусилля і бити ворога гуртом», — написав нардеп.

Доповнення

Другий напрямок роботи комісії — міжнародний.

«Будемо порушувати питання розвалу росії та доносити ці меседжі до наших західних партнерів. Маємо змінити їхні погляди і довести: світ стане безпечнішим, коли з його мапи зникне великий терорист. Цивілізованому світу потрібно не боятися, а прагнути тотального розпаду рф», — додав Юрчишин.

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